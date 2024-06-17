В Орле ушла из жизни Екатерина Ларина

17.6.2024 | 13:45 Новости, Общество

Она возглавляла отделение общества инвалидов в Северном районе.

Фото: vk.com/metallurg_orel

Информацию опубликовали в официальной группе центра «Металлург» «ВКонтакте».

Несмотря на ограниченные возможности здоровья, орловчанка вела активную общественную жизнь. Много лет Ларина являлась главой отделения областной организации Всероссийского общества инвалидов по Северному району города Орла. Также Ларина была постоянным организатором и участником международного конкурса-фестиваля для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе».

Екатерине было 40 лет. Известно, что орловчанка ушла из жизни сегодня утром.

«Невозможно поверить… Соболезнования родным и близким…», – высказались в «Металлурге».

Прощание с Екатериной Лариной состоится 19 июня в 12 часов на Наугорском шоссе, 17-Б.

Возрастное ограничение: 18+

ИА «Орелград»


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