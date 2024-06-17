В Орловской области объявят войну рекламе на частных территориях

Такие конструкции планируют исключить из утвержденных схем размещения.

О требовании надзорного органа на совещании 17 июня рассказала руководитель департамента госимущества Ольга Платонова.

«В марте было представление прокуратуры по поводу того, чтобы исключить из схем места, расположенные на частных территориях. Орел подготовил проект схемы, и уже 33 места исключены. Эта работа будет продолжаться», – сообщила Платонова.

Реклама останется на городской и областной земле, допустима на территории многоквартирных домов, но, например, теперь вне закона в садоводческих товариществах.

По состоянию на 1 июня в области 396 действующих разрешений на установку и эксплуатацию отдельно стоящих, настенных, крышных рекламных конструкций, из общего числа в городе Орле – 339. По итогам проводимых в текущем году проверочных мероприятий выданы предписания о демонтаже 55 конструкций, размещенных без действующего разрешения, из них 47 в Орле.

В Орловском округе для рекламы предусмотрели 50 мест, в Ливнах и Мценске около 30 в каждом, В Ливенском районе – 10, Мценском – 7. 12 муниципалитетов не утвердили схему размещения конструкций, за что получили предупреждение от УФАС.

ИА “Орелград”