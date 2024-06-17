Орловцы оставили в фитнес-центрах миллионы рублей

Расходы на такие услуги в регионе снизились почти на 6 процентов.

В Орловской области в апреле 2024 года, по предварительным статистическим данным, населению было оказано платных услуг на общую сумму 4,256 миллиарда рублей, или 103,3 процента, в сопоставимых ценах к апрелю предыдущего года. А за период с января по апрель 2024 года орловцы заплатили за услуги 17,2 миллиарда рублей, что на 3 процента больше, чем было годом ранее. Такие данные приводит Орелстат в своем докладе о социально-экономическом положении Орловской области.

В частности, орловцы за отчетный период времени потратили 35,5 миллиона рублей на услуги в сфере физической культуры и спорта. Это на 3 процента меньше, чем было год назад. При этом расходы жителей региона на услуги фитнес-центров и спортивных клубов снизились на 5,8 процента и по итогам апреля 2024 года составили 8,5 миллиона рублей. Даже в марте текущего года физическая активность орловцев была выше, чем в апреле, поскольку тогда они потратили на фитнес-центры на 4 процента денежных средств больше.

«Физкультурно-оздоровительная услуга – это деятельность физкультурно-спортивной организации, направленная на удовлетворение потребностей граждан в сохранении и укреплении здоровья, физической подготовке и физическом развитии, включающая в себя в том числе проведение физкультурных мероприятий», – пояснили тем временем в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области, уточнив, что оказание таких услуг регулируется постановлением правительства РФ.

Оно предусматривает доведение до сведения потребителей в наглядной и доступной форме правил оказания физкультурно-оздоровительных услуг. Это может быть информационный стенд, доска объявлений, сайт в Интернете или страница в социальных сетях. Исполнитель обязан предоставить потребителю информацию о себе и оказываемых им услугах, в том числе сведения о фирменном наименовании организации, адресе места ее нахождения и режиме работы.

«При оказании услуг индивидуальный предприниматель должен предоставить информацию о государственной регистрации, – напоминают в Управлении Роспотребнадзора. – Исполнитель обязан до заключения договора, а также в период его действия, предоставить потребителю необходимую достоверную информацию об оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора».

Учитывая специфику таких услуг, в случае необходимости исполнитель обязан без взимания дополнительной оплаты обеспечить вызов скорой медицинской помощи и пользование аптечкой для оказания первой помощи. Порядок учета, хранения и уничтожения забытых посетителями вещей определяется руководством спортклуба, фитнес-центра или других подобных организаций.

ИА «Орелград»