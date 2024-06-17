Орловским дачникам разрешили подводить газ к домам

В Орле обсудили вопросы реализации программы социальной догазификации.

Реализацию программы развития газоснабжения и газификации в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) обсудили участники заседания профильного штаба. Как пояснили в Управлении Росреестра по Орловской области, газификация СНТ – это инновация текущего года. Она стала частью программы социальной догазификации, в рамках которой раньше нельзя было подвести газ к жилым домам, находящимся на территории СНТ.

Новая программа позволяет это сделать, для этих целей в Орловской области проведена инвентаризация СНТ, – пояснили в региональном Управлении Росреестра. – Участники заседания штаба отметили, что в Орловской области действуют субсидии на догазификацию домовладений для определенных категорий граждан и предусмотрена денежная компенсация на оплату понесенных расходов».

В ведомстве считают, что региональные меры социальной поддержки послужат дополнительным стимулом для подачи заявок, то есть все больше орловцев примут решение газифицировать свои домовладения, в том числе расположенные на территории садоводческих некоммерческих товариществ. Поясним, что постановление о распространении программы социальной газификации на СНТ было подписано 16 апреля 2024 года.

«Подключение газоиспользующего оборудования физических лиц до границ земельных участков осуществляется бесплатно при условии, что домовладение заявителя располагается в границах территории садоводческого товарищества, находящейся в границах газифицированного населенного пункта», – пояснили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области.

Постановлением правительства РФ предусмотрен ряд условий такой газификации. Так, домовладения, для которых создается возможность подключения в рамках догазификации СНТ, должны быть предназначены для постоянного проживания. Иными словами, это должны быть индивидуальные жилые дома. Обязательно наличие у заявителей права собственности на садовые земельные участки и расположенные на них домовладения.

Потребуется и протокол общего собрания членов СНТ, на котором должны быть приняты решения: о проведении работ по догазификации жилых домов, расположенных на садовых участках; о безвозмездном предоставлении земельного участка общего назначения СНТ для строительства и эксплуатации сети газораспределения; о предоставлении права на безвозмездное подключение к сетям газораспределения; о предоставлении согласия собственников земельных участков на установление охранных зон газораспределительных сетей, созданных в рамках догазификации.

ИА «Орелград»