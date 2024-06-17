В Покровском в сгоревшем доме нашли тело

Скорее всего, причиной орловского ЧП стало неосторожное курение.

Сигнал о происшествии поступил в службу спасения 15 июня около 13 часов. Горел жилой дом, расположенный на улице Горького в районном центре Покровское.

На место прибыли сотрудники 30-й пожарно-спасательной части. Они ликвидировали последствия ЧП. В итоге огонь успел уничтожить две комнаты площадью по девять квадратных метров. Остальные помещения дома покрылись копотью.

На месте пожара обнаружили тело мужчины. Известно, что ему было 49 лет.

Предполагаемая причина происшествия – неосторожное обращение с огнем при курении. Размер ущерба устанавливается, сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

Всего за выходные дни орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 18 раз.

ИА «Орелград»