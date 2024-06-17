Орловская область перечислила 6,5 миллиарда в федеральный бюджет

Налоговики региона озвучили оперативные данные по сбору налогов и взносов.

Орловская область за пять месяцев текущего года перечислила в федеральный бюджет более 6,5 миллиарда рублей налогов, что в 1,3 раза, или на 1,3 миллиарда рублей превысило поступления аналогичного периода прошлого года. Такие оперативные данные привели в пресс-службе регионального Управления ФНС России. При этом в консолидированный бюджет самой Орловской области за отчетный период времени было собрано около 16,7 миллиарда рублей налогов, что в 1,1 раза, или на 2 миллиарда рублей превысило сумму поступлений по итогам января-мая 2023 года.

«В текущем году в орловском регионе наблюдается положительная динамика поступления налогов и сборов во все уровни бюджета, – подчеркнули в Управлении ФНС. – Так, на 1 июня 2024 года поступления в консолидированный бюджет РФ составили более 23,2 миллиарда рублей с ростом к пяти месяцам 2023 года в 1,2 раза, или на 3,3 миллиарда рублей. В государственные внебюджетные фонды сумма поступлений составила более 13,6 миллиарда рублей с ростом к аналогичному периоду прошлого года в 1,5 раза, или на 4,7 миллиарда».

К слову, положительная динамика роста налоговых поступлений наблюдалась и в прошлом году. Так, по данным правительства Орловской области, с приростом в 1,2 раза к 2022 году сложились поступления по налогу на прибыль организаций, которые составили по итогам 2023 года 9,475 миллиарда рублей. Сборы в областной бюджет по налогу на доходы физических лиц в минувшем году составили 11,02 миллиарда рублей, с приростом на 1,285 миллиарда, или на 13,2 процента.

По налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, было собрано 2,386 миллиарда рублей, или на 7,4 процента больше, чем годом ранее. Поступления по налогу на имущество организаций сложились в объеме 2,255 миллиарда рублей. Правда, в этом случае было зафиксировано сокращение по сравнению с 2022 годом на 85,4 миллиона рублей, или на 3,6 процента. В правительстве это связывают с уплатой задолженности рядом организаций в декабре 2022 года в общей сумме 70 миллионов рублей, а также досрочной уплатой налога бюджетными организациями в декабре 2022 года в общей сумме 7 миллионов рублей.

«Кроме того, на снижение платежей повлияло исполнение Федеральным казначейством 28 декабря 2023 года распоряжений налогового органа по возврату сложившейся суммы переплаты в общей сумме порядка 22 миллиона рублей, – пояснило правительство региона. – Налоговые и неналоговые поступления Дорожного фонда Орловской области в 2023 году сложились в сумме 6,071 миллиарда рублей, с приростом к 2022 году на 348,8 миллиона рублей, или на 6,1 процента».

ИА «Орелград»