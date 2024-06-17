В Орловской области просубсидируют проекты на 15 миллиардов

Порядок выделения субсидий утвердило правительство региона.

Правительство Орловской области утвердило порядок предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение затрат на строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации масштабных инвестиционных проектов на территории региона. Субсидии положены юридическим лицам, реализующим проекты, официально включенные в соответствующий региональный реестр.

Поддержка предусмотрена для проектов с общим объемом инвестиций не менее 15 миллиардов рублей. Допускается реализация получателем субсидии нескольких масштабных инвестиционных проектов на территории Орловской области с суммарным объемом инвестиций не менее 15 миллиардов рублей. Обязательным условием для предоставления субсидии является обеспечение получателем ввода в эксплуатацию, в том числе поэтапного, новых объектов основных средств и объектов инфраструктуры, необходимых для реализации масштабных инвестиционных проектов.

Субсидии будут выделять по результатам конкурсного отбора, к участникам которых предъявлен ряд требований. Так, поддержку не окажут иностранным инвесторам, в том числе компаниям, зарегистрированным в оффшорных зонах. Инвестор не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также в перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения.

Участник отбора не должен быть получателем других средств из областного бюджета. У него не должно иметься просроченной задолженности по возврату в областной бюджет других субсидий и бюджетных инвестиций, а также иная просроченная и неурегулированная задолженность по денежным обязательствам перед Орловской областью. Кроме того, субсидии не дадут компаниям, находящимся в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства, в реестре недобросовестных поставщиков и реестре дисквалифицированных лиц.

Еще одно важное условие: у участника отбора на едином налоговом счете должна отсутствовать или не превышать 30 тысяч рублей задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. Также он обязан заранее обеспечить проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов инфраструктуры, необходимых для реализации масштабного инвестиционного проекта.

ИА «Орелград»