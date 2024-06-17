Развитие сети особо охраняемых территорий стало приоритетом

Такой целевой индикатор заложен в программу охраны окружающей среды.

Развитие сети особо охраняемых природных территорий в настоящее время является одним из приоритетных направлений в экологической политике, проводимой департаментом надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Об этом говорится в актуализированном паспорте государственной программы охраны окружающей среды. В соответствии с Федеральным законом № 33-ФЗ в Орловской области ведется государственный кадастр особо охраняемых природных территорий.

Согласно приведенной статистике, на данный момент в регионе созданы и функционируют 33 особо охраняемые природные территории, из них: одна особо охраняемая природная территория федерального значения площадью 77 745 га, 24 особо охраняемые природные территории регионального значения общей площадью 157 746,16 га и восемь особо охраняемых природных территорий местного значения общей площадью 150,8 га.

Управление государственными природными биологическими заказниками и природным парком осуществляет бюджетное учреждение Орловской области «Дирекция особо охраняемых природных территорий». В документе подчеркнуто, что Орловщина относится к территориям с сильной антропогенной нарушенностью природных ландшафтов. Поэтому роль особо охраняемых природных территорий, способствующих сохранению слабонарушенных редких и уникальных природных объектов для науки, культурно-оздоровительных целей и в интересах будущих поколений, приобретает особую значимость.

«Охрана окружающей природной среды осуществляется не только в форме организации рационального использования природных ресурсов, но и путем полного либо частичного изъятия природных комплексов и объектов из активного хозяйственного освоения и создания особо охраняемых природных территорий в целях их сохранения в неприкосновенности как эталонов естественной природной среды, мест обитания растений и животных, достопримечательных и уникальных природных образований», – говорится в актуализированном паспорте госпрограммы.

С точки зрения закона особо охраняемые природные территории – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

Они изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования, для них установлен режим особой охраны. Такими территориями могут быть: государственные природные заповедники (в том числе биосферные); национальные парки; природные парки; государственные природные заказники; памятники природы; дендрологические парки и ботанические сады.

ИА «Орелград»