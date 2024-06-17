«Орловское полесье» пригласило полюбоваться на водяные лилии

17.6.2024 | 12:10 Новости, Общество

На это есть две ближайшие недели.

Фото: vk.com/public152893260

В это время цветы будут выглядеть наиболее эффектно. Об этом сообщили в пресс-службе национального парка.

В «Полесье» организована специальная экологическая тропа «В царстве водяной лилии», посвящённая данному растению. Лилии покрывают поверхность озера Караван.

В эти выходные волонтёры из фонда «Созидание» посетили парк и помогли убрать и благоустроить данную тропу. Здесь расчистили дорожки и разобрали валежник, а смотровую площадку на конечной точке укрыли органическим материалом (мульчей).

Водяная лилия – обобщающее название растений, которые относятся к родам кувшинка, кубышка и лотос. В древней Руси считалось, что корень кувшинки имеет целебные свойства. Поэтому растение называлось «одолень-травой».

ИА «Орелград»


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