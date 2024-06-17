Контракт по улице Орловских партизан могут расторгнуть

17.6.2024 | 12:29 Важное, ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Критический срок – начало следующего месяца.

Фото: vestiorel.ru

Если к этому времени на объекте не произойдёт существенных сдвигов, прокуратура Орловской области инициирует расторжение данного контракта в судебном порядке. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

Напомним, что улицу ремонтирует «МонолитСтрой». На последнем заседании с главами муниципальных образований представитель органа надзора официально поставил перед мэром Парахиным вопрос о расторжении контракта.

Сроки его исполнения давно прошли. Что касается текущей ситуации на объекте, то информация поступает очень разная. Некоторые из жителей утверждают, что работы практически не ведутся. Так же считает, например, и депутат облсовета Руслан Перелыгин.

В то же время мэр и спикер городского совета заявляли, что подрядчик идёт к завершению работ, поэтапно выполняя поставленные цели.

ИА «Орелград»


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