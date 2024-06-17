Пропагандистов нацистской символики не пустят в облизбирком

Список ограничений для работы в избирательной комиссии расширен.

Вступили в силу изменения, внесенные депутатами Орловского облсовета в Закон «Об Избирательной комиссии Орловской области». Поправки коснулись списка ограничения для членов Избирательной комиссии Орловской области с правом решающего голоса. Он был дополнен рядом категорий лиц. В частности, таковыми отныне не могут быть сенаторы Российской Федерации.

Кроме того, ограничение распространено на людей, подвергнутых в судебном порядке административному наказанию за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами.

Также путь в члены облизбиркома закрыли для граждан, осужденных за производство и распространение экстремистских материалов, и граждан, данные о которых включены в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации. Тем временем, Избирательная комиссия Орловской области объявила о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий. Соответствующее решение было принято на прошедшем заседании облизбиркома.

Избирательная комиссия постановила провести сбор предложений в период с 1 по 15 июля 2024 года. Территориальным избирательным комиссиям предписано организовать прием документов по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий и организовать проверку соискателей на их соответствие выборному законодательству. Информация о тех, кто не может быть зачислен в резерв, с указанием причин будет направлена в облизбирком.

ИА «Орелград»