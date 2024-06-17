В Орле объявили о старте конкурса «В объективе – молодежь»

Его проводит администрация города.

Мероприятие проходит не первый год. Конкурс приурочен к предстоящему Дню молодежи.

Его участниками могут быть студенты сузов и вузов, а также учреждений дополнительного образования в возрасте от 14 до 35 лет. На конкурс принимаются снимки, где изображены представители молодёжи, которые занимаются хореографией или спортом, а также фотографии, пропагандирующие здоровый образ жизни.

Работы нужно предоставлять в электронном виде – в форматах «jpg» или «png». Приветствуется наличие небольшого комментария к каждой заявленной работе.

Снимки принимаются до 23 июня на адрес mp57orla@yandex.ru. К ним нужно приложить заявку, заполненную по форме, и согласие на обработку персональных данных.

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»