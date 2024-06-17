В Орловской области приостановили работу свинотоварной фермы

17.6.2024 | 17:05 Закон и порядок, Новости

Причиной стали многочисленные нарушения.

ИА “Орелград”

Запрет введён на 30 суток. Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора.

Предприятие находится в Ливенском районе. Нарушения выявили в рамках проверки, проведённой сотрудниками ведомства.

Так, выяснилось, что территория фермы огорожена только частично. Существующее ограждение тоже не отвечало нормам.

Также инспекторы не нашли на предприятии дезинфекционный барьер, необходимый для обработки машин. Кроме того, здесь не был оборудован санпропускник.

Помимо прочего, вопреки правилам ферма не делилась на зоны (в том числе предназначенные для утилизации биологических отходов). Это создавало риски для заражения и распространения инфекционными заболеваниями.

В итоге работу предприятия приостановили по решению суда.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования