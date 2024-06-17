В Орловской области приостановили работу свинотоварной фермы

Причиной стали многочисленные нарушения.

Запрет введён на 30 суток. Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора.

Предприятие находится в Ливенском районе. Нарушения выявили в рамках проверки, проведённой сотрудниками ведомства.

Так, выяснилось, что территория фермы огорожена только частично. Существующее ограждение тоже не отвечало нормам.

Также инспекторы не нашли на предприятии дезинфекционный барьер, необходимый для обработки машин. Кроме того, здесь не был оборудован санпропускник.

Помимо прочего, вопреки правилам ферма не делилась на зоны (в том числе предназначенные для утилизации биологических отходов). Это создавало риски для заражения и распространения инфекционными заболеваниями.

В итоге работу предприятия приостановили по решению суда.

ИА «Орелград»