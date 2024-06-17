В Орловской области коммунальщикам задерживали зарплату

17.6.2024 | 15:39 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Виновное лицо оштрафовали.

Фото: ИА “Орелград”

Нарушения выявила прокуратура Орловской области. Они имели место в Новодеревеньковском районе.

Оказалось, что работники муниципального предприятия «Посад» не всегда получали свою зарплату вовремя. Известно, что МУП зарегистрирован в Хомутово. Его основным видом деятельности является «забор, очистка и распределение воды».

В отношении директора предприятия возбудили дело об административном правонарушении. Постановлением Государственной инспекции труда должностное лицо оштрафовали на 10 тысяч рублей.

На данный момент права работников «Посада» восстановлены. Орловцам выплачена компенсация за нарушение сроков выдачи зарплаты.

Ранее стало известно, что в Орле подрядчика наказали за затянувшийся капремонт дома.

ИА «Орелград»


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