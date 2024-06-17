В Орле подрядчика наказали за затянувшийся капремонт дома

17.6.2024 | 14:23 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Не повезло жильцам здания по Автогрейдерной, 11.

Фото: www.google.com/maps

Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.

Работы по этому адресу взялось выполнить ООО «Газстройкомплект». Между компанией и Региональным фондом капитального ремонта был заключён соответствующий контракт.

Однако подрядчик отклонился от сроков сдачи объекта. Прокуратура выявила нарушение и возбудила административное дело (в отношении гендиректора организации).

В итоге мировой судья участка №3 Заводского района оштрафовал главу ООО на 54 тысячи рублей.

«В настоящее время работы по договору завершены», – уточнили в прокуратуре.

ИА «Орелград»


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