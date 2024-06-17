Задержан первый заместитель мэра Орла Вадим Ничипоров

Это связано с делом орловских перевозчиков.

Такую информацию опубликовал портал «Орловские новости», ссылаясь на свои источники.

По данным СМИ, сегодня утром у госслужащего провели обыски.

Напомним, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «воспрепятствование законной предпринимательской деятельности» (169 УК РФ). В качестве потерпевших выступают супруги-перевозчики Кривовы.

Они неоднократно обращались со своей проблемой в правоохранительные органы. В частности, Кривовым удалось привлечь внимание главы СКР Александра Бастрыкина.

ИА «Орелград»