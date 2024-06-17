В Орловской области 42-летняя женщина не пережила пожара

17.6.2024 | 11:40 Новости, Происшествия

Также при ЧП серьёзно пострадали ещё двое человек.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Всё случилось накануне вечером около 23 часов. Загорелся жилой дом в селе Борилово Болховского района.

Как рассказали в Управлении МЧС по Орловской области, строение выгорело на площади 48 квадратных метров. Последствия ЧП устраняли сотрудники 14-й пожарно-спасательной части.

В сгоревшем доме нашли тело 42-летней женщины. Также при пожаре пострадали 72-летний мужчина и 71-летняя женщина. Их госпитализировали.

«Причина пожара устанавливается», – добавили в ведомстве.

Также на выходных при аналогичном ЧП погиб ещё один житель Орловской области.

ИА «Орелград»


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