Бастрыкин снова обратил внимание на Орёл

Глава СКР разбирается с жилищной проблемой взрослого сироты и его сестры.

Ранее в приёмную председателя Следственного комитета обратился 40-летний житель Орла. Он, как и его 38-летняя сестра, является сиротой.

До 2022-го года сироты проживали в многоквартирном доме с примерно полувековой историей. Основанием был договор социального найма. Однако затем дом признали аварийным, а его жильцов выселили.

В сентябре того же года в законную силу вступило решение суда, которое обязывает местную администрацию предоставить данным орловцам благоустроенное жилье вне очереди. Тем не менее, их права не реализованы до сих пор.

К настоящему моменту в Следственном управлении Следственного комитета России по Орловской области начата проверка. Александр Бастрыкин поручил главному следователю региона Петру Юдину доложить об уже установленных обстоятельствах, а после окончания проверки – о её результатах.

ИА «Орелград»