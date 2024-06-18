Орловцам выдадут дополнительные агрогранты

Дополнительный отбор для предоставления гранта «Агростартап» пройдет в Орловской области.

Объявление о проведении дополнительного конкурсного отбора заявителей для предоставления гранта «Агростартап» опубликовал департамент сельского хозяйства Орловской области. Заявки будут принимать в период с 20 июня по 14 июля 2024 года. Заявки и документы предоставляются в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре».

Итоги конкурсного отбора будут подведены до 16 августа 2024 года. Грант «Агростартап» предоставляется в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Право на его получение имеют крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, являющиеся главами таких хозяйств. Основными видами их деятельности должны быть производство или переработка сельскохозяйственной продукции.

Заявление также вправе подать гражданин, обязующийся в течение 30 календарных дней с даты принятия решения комиссии о предоставлении ему гранта «Агростартап» зарегистрировать КФХ или зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Гранты предоставляются на реализацию проектов создания или развития хозяйств по разведению крупного рогатого скота мясного и молочного направлений, на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива.

Размер гранта может достигать 8 миллионов рублей в зависимости от направления деятельности, но он в любом случае не может быть менее 1,5 миллиона рублей. Если соискатель представит проект создания или развития хозяйства стоимостью менее 1,5 миллиона рублей, то комиссия его не станет даже рассматривать. Срок использования гранта «Агростартап» ограничен и составляет не более 18 месяцев со дня его получения.

ИА «Орелград»