Орел намерен взыскать с подрядчика Красного моста 184 млн рублей

Недоделки, потерянные документы, неподтвержденные работы.

Также имели место непредвиденные затраты подрядчика с превышением размера, установленного сметой контракта, недостоверные расчеты и завышение стоимости работ. Об этом на заседании профильного комитета облсовета 17 июня сообщила аудитор Контрольно-счетной палаты региона. Список претензий направлен в том числе в МКУ «Орловский муниципальный заказчик Орла». Руководитель учреждения Максим Лобов сообщил, что ОМЗ обратится в суд.

На опасения депутатов, что подрядчик спрячется в банкротстве, Лобов ответил, что у ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22» портфель госконтрактов на несколько миллиардов, поэтому такое развитие событий маловероятно.

Напомним, итоговая цена контракта – 1 996 393 409 рублей 13 копеек. (Изначально говорили о миллиарде). Максим Лобов пояснил, что это было связано с непредвиденными работами и общим подорожанием материалов.

Реконструкцию Красного моста официально приняли в феврале 2024 года.

ИА “Орелград”