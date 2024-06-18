Центром орловской Троицы станет «Стрелка»

Здесь пройдёт этно-марафон «Троицкое гуляние».

Акция пройдёт 23 июня. Главная городская праздничная площадка расположится на «Стрелке» Оки и Орлика. Орловцы смогут отметить праздник с 11:00 до 20:30.

Горожан будут ждать на четырёх подвориях – «Творческом», «Спортивном», «Гармоническом» и на «Русском дворе». Параллельно на центральной сцене выступят муниципальные творческие коллективы.

Для посетителей этно-марафона организуют мастер-классы, ярмарки, дефиле в народных костюмах, распродажу деликатесов и многое другое. Вторым центром празднования Троицы в Орле станет Детский парк.

Подробной афишей этно-марафона «Троицкое гуляние» поделилась администрация Орла.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»