Центром орловской Троицы станет «Стрелка»

Здесь пройдёт этно-марафон «Троицкое гуляние».
Акция пройдёт 23 июня. Главная городская праздничная площадка расположится на «Стрелке» Оки и Орлика. Орловцы смогут отметить праздник с 11:00 до 20:30.
Горожан будут ждать на четырёх подвориях – «Творческом», «Спортивном», «Гармоническом» и на «Русском дворе». Параллельно на центральной сцене выступят муниципальные творческие коллективы.
Для посетителей этно-марафона организуют мастер-классы, ярмарки, дефиле в народных костюмах, распродажу деликатесов и многое другое. Вторым центром празднования Троицы в Орле станет Детский парк.
Подробной афишей этно-марафона «Троицкое гуляние» поделилась администрация Орла.
Возрастное ограничение: 6+
ИА «Орелград»