Орловец ушёл из фельдшеров в сварщики

18.6.2024 | 13:00 Медицина, Новости

Мужчина отработал на «Скорой помощи» 11 лет.

Фото: vk.com/medicae

Интервью с ним опубликовал в соцсетях глава орловского профсоюза медработников «Действие» Дмитрий Серёгин.

Мужчину зовут Алексеем. Он окончил Орловский медицинский колледж. Стаж работы на «Скорой помощи» – 11 лет, из них 4 санитаром и 7 фельдшером.

В конце концов орловец решил радикально перезагрузить свою жизнь и сменить не только работу, но и профессию. Теперь он трудится в качестве сварщика на одном из промышленных предприятий.

Алексей пояснил, что причин для такого шага было немало. Работа фельдшером на «Скорой» была связана с большим количеством стрессов. Также орловец рассказал о постоянных бюрократических проблемах, незапланированных переработках, постоянном росте вызовов, в том числе, «пустых» (без фактической необходимости).

Также мужчина указал на уязвимое юридическое положение медработников. «Практически во всех ситуациях начальство было на стороне пациентов», – отметил он.

По словам Серёгина, сейчас дефицит работников со средним медобразованием на Орловщине составляет около 800 человек. Власти пытаются решить проблему, в том числе, за счёт программы «Земский фельдшер».

ИА «Орелград»


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