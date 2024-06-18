Орловцы вложили 7 миллиардов рублей в нефинансовые активы

Ситуацию на инвестиционном рынке изучили сотрудники Орелстата.

В Орловской области в первом квартале 2024 года инвестиции в нефинансовые активы по организациям составили 7,7 миллиарда рублей, из них 89,6 процента приходилось на инвестиции в основной капитал. Такие оперативные данные приводит Орелстат, уточнив, что приведены они без учета представителей малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.

«В январе-марте текущего года на развитие экономики и социальной сферы Орловской области было использовано 10,1 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал, или 108,8 процента к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах), – следует из отчета статистиков. – Затраты организаций на приобретение основных средств, бывших в употреблении у других юридических и физических лиц, и объектов незавершенного строительства в январе-марте 2024 года составили 97,1 миллиона рублей. Для сравнения, в январе-марте 2023 года они составляли 335,8 миллиона рублей».

Аналитики также подсчитали, что общий объем финансовых вложений орловских организаций в январе-марте 2024 года составил 25,5 миллиарда рублей. Из них долгосрочные финансовые вложения потянули на 1,7 миллиарда рублей, то есть их доля составила всего 6,6 процента от общего объема, а краткосрочные финансовые вложения составили 23,8 миллиарда рублей, или 93,4 процента в общем объеме. Здесь также стоит отметить, что эта статистика не учитывает малый бизнес, а также кредитные и некредитные финансовые организации, государственные и муниципальные учреждения.

«Наибольшую долю в объеме финансовых инвестиций за январь-март 2024 года составили вложения организаций оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов и обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 33,6 процента и 24,2 процента соответственно», – подытожили в Орелстате.

ИА «Орелград»