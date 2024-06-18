Орловцы еще могут попасть на всероссийский конкурс

Прием заявок от орловских организаций истечет 1 июля.

Орловские организации все еще могут попасть в число участников Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Об этом рассказал начальник управления труда и занятости Александр Сотников, выступивший на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Он напомнил, что в этом году в конкурсе предусмотрено 17 номинаций, что позволяет любой организации выбрать свою нишу.

Номинации были определены организаторами в соответствии с приоритетными задачами социальной политики. В их число включены такие номинации: «За создание и развитие рабочих мест; «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости»; «За развитие кадрового потенциала»; «За формирование здорового образа жизни»; «За развитие социального партнерства»; «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий»; «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями» и др.

Участвовать в конкурсе могут организации производственной и непроизводственной сферы, зарегистрированные в РФ, независимо от формы собственности, организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности и осуществляемых видов экономической деятельности. Конкурс проводится в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. Региональный этап в Орловской области стартовал еще в марте этого года. Изначально прием заявок планировался до 1 мая 2024 года, но затем срок был продлен до 1 июля 2024 года.

Подать заявку можно не только по одной, но и по нескольким номинациям. Для этого необходимо заполнить типовую электронную форму в электронном кабинете программно-информационного комплекса «Мониторинг проведения всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Участие в конкурсе бесплатное, победители получат дипломы. Затем в течение двух недель они должны будут направить в Минтруд России презентационные материалы своих корпоративных практик и программ.

ИА «Орелград»