Ничипорова отправили под домашний арест

18.6.2024 | 19:59 Закон и порядок, Новости

Первого заместителя мэра Орла обвиняют в превышении полномочий.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Советский районный суд рассмотрел вопрос меры пресечения 18 июня. Выслушав мнения участников процесса, исследовав представленные материалы, Вадима Ничипорова отправили под домашний арест на два месяца (следователь настаивал на трех). Чиновника освободили из-под стражи в зале суда, сообщили в пресс-службе.

Вадиму Ничипорову вменяют превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Ранее на чиновника не единожды жаловались орловские перевозчики. По их словам, Ничипоров настаивал на материальных подарках, препятствовал их предпринимательской деятельности. На проблему несколько раз обращали внимание председателя СКР России Александра Бастрыкина. Он поручал провести проверку.

Отметим, предыдущий первый заместитель мэра уже в числе обвиняемых. Дело Олега Минкина и ряда бизнесменов передано в Советский районный суд в марте.

ИА “Орелград”


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