В мясопродуктах из орловского соцучреждения нашли антибиотики

Об этом рассказали в Россельхознадзоре.

Нарушения выявили в текущем году. Название учреждения не уточняется. Однако известно, что оно находится в Орловском муниципальном округе.

Как установили в Орловской испытательной лаборатории ВНИИЗЖ, в пробах сосисок и колбасы, которыми кормили местных постояльцев, находился антибиотик – азитромицин. Продукты произвело ООО «МПК Атяшевский» (из Мордовии).

При этом в сосисках марки «Молочные» азитромицин нашли дважды. Также там обнаружили микробную трансглутаминазу, пищевую добавку, не разрешённую к применению.

Как объяснили в ведомстве, присутствие азитромицина в мясной продукции не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза. В связи с этим Россельхознадзор признал недействительной декларацию о соответствии, оформленную на мясные варёные колбасные изделия ООО «МПК Атяшевский».

Также ведомство направило информационные письма владельцу продукции, её поставщику и производителю, в прокуратуру Орловской области и в Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия – для принятия мер в рамках компетенции.

ИА «Орелград»