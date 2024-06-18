Сегодня федеральные чиновники завершат осмотр орловских стройплощадок

Первая часть визита состоялась накануне.

Об этом в соцсетях во время прямого эфира рассказал губернатор Андрей Клычков.

Известно, что делегацию правительства России возглавили двое замминистров – строительства и культуры. Вместе с Клычковым и подрядчиками они посетили важнейшие объекты региона, которые либо строятся, либо планируются к строительству.

Известно, что чиновники побывали в «Орловском титанике», в аэропорту, на Западном объезде Орла, в молодёжном центре «Полёт».

Как рассказал губернатор, в аэропорту идёт монтаж пассажирского терминала. Работы двигаются по графику. В медцентре на бульваре Победы чиновники «поставили задачи по срокам, по ускорению».

По итогам первой поездки состоялось совещание. Однако, по словам Клычкова, основная часть делегации из Москвы ожидается именно сегодня. Также сегодня будут подведены окончательные итоги мероприятия.

ИА «Орелград»