В Орле на Горького появится новая «зебра»

18.6.2024 | 11:00 Новости, Транспорт

Её обустроят у дома №100.

Фото: www.google.com/maps

Такое постановление утвердил мэр города Орла Юрий Парахин.

Известно, что пешеходный переход, который обустроят у дома по улице Максима Горького, 100, не будет оснащён светофорами. «Зебра» расположится прямо напротив соответствующего здания.

Парахин распорядился внести соответствующие изменения в Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла. Контролировать исполнение постановления должен первый заммэра Вадим Ничипоров, накануне задержанный правоохранительными органами.

ИА «Орелград»


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