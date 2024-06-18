В Орле на Горького появится новая «зебра»

Её обустроят у дома №100.
Такое постановление утвердил мэр города Орла Юрий Парахин.
Известно, что пешеходный переход, который обустроят у дома по улице Максима Горького, 100, не будет оснащён светофорами. «Зебра» расположится прямо напротив соответствующего здания.
Парахин распорядился внести соответствующие изменения в Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла. Контролировать исполнение постановления должен первый заммэра Вадим Ничипоров, накануне задержанный правоохранительными органами.
ИА «Орелград»