В Орле на Горького появится новая «зебра»

Её обустроят у дома №100.

Такое постановление утвердил мэр города Орла Юрий Парахин.

Известно, что пешеходный переход, который обустроят у дома по улице Максима Горького, 100, не будет оснащён светофорами. «Зебра» расположится прямо напротив соответствующего здания.

Парахин распорядился внести соответствующие изменения в Проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла. Контролировать исполнение постановления должен первый заммэра Вадим Ничипоров, накануне задержанный правоохранительными органами.

ИА «Орелград»