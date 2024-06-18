В Орловской области отремонтируют дороги к трём ФАПам

18.6.2024 | 11:57 ЖКХ, Медицина, Новости

Об этом сообщили в областном правительстве.

Фото: ИА “Орелград”

Информацию озвучили в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области. Работы будут проведены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году.

Так, в Колпнянском районе приведут в порядок участок межмуниципальной трассы «Колпна – Белый Колодезь Первый – Просека». Его длина составляет около 5 километров. По этой дороге осуществляется подъезд к Белоколодезьскому фельдшерско-акушерскому пункту.

В Залегощенском районе запланирован ремонт участка трассы «Залегощь – Красное». По ней транспорт подъезжает к деревне Котлы и селу Красное, на территории которых также расположены фельдшерско-акушерские пункты. Протяжённость этого участка составляет около семи километров.

Первый ремонт обойдётся в 84 миллиона рублей. Второй объект – в 141 миллион 400 тысяч.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования