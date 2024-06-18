В Орловской области отремонтируют дороги к трём ФАПам

Об этом сообщили в областном правительстве.

Информацию озвучили в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области. Работы будут проведены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году.

Так, в Колпнянском районе приведут в порядок участок межмуниципальной трассы «Колпна – Белый Колодезь Первый – Просека». Его длина составляет около 5 километров. По этой дороге осуществляется подъезд к Белоколодезьскому фельдшерско-акушерскому пункту.

В Залегощенском районе запланирован ремонт участка трассы «Залегощь – Красное». По ней транспорт подъезжает к деревне Котлы и селу Красное, на территории которых также расположены фельдшерско-акушерские пункты. Протяжённость этого участка составляет около семи километров.

Первый ремонт обойдётся в 84 миллиона рублей. Второй объект – в 141 миллион 400 тысяч.

ИА «Орелград»