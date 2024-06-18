В Детском парке Орла пройдут Троицкие гуляния

Мероприятие организует Орловский областной центр народного творчества.

Гуляния запланированы на ближайшее воскресенье, 23 июня.

В 10 часов в парке откроется выставка исторических рушников, пройдут игры «Берёзкины предсказания» и «Зелёные святки», а также «Рушник-поясник». Также в планах – народная экологическая акция «Древо желаний».

В 10:30 творческие коллективы ЦФО, принимающие участие в празднике, пройдут по улице Ленина от гостиницы «Салют» до кинотеатра «Победа», а затем – до Детского парка.

В 11 часов начнётся главная часть мероприятия. В парке на главной сцене (напротив фонтана «Кони») стартует этно-фест «Живая связь времён». В программе – большой Троицкий хоровод, а также выступления творческих коллективов из Орла, Липецкой, Калужской и Курской областей. Также на центральной аллее парка откроется выставка «Ремесленный посад».

Параллельно у кинотеатра «Победа» пройдёт театрализованное представление. В его рамках также выступят коллективы из Брянской и Курской областей, представители Орловского музыкального колледжа, а также русского народного хора имени Крепких.

В 13 часов во входной зоне парка свою интерактивную программу презентуют библиотеки имени Бунина и имени Пришвина.

В 15 часов на площадке перед летней эстрадой парка состоится этно-дефиле в народных костюмах Орловской области. В это же время на главной сцене выступят победители конкурса «Мелодии семьи». Также орловцы увидят выступление знаменитого барда и композитора Григория Гладкова.

Кроме того, в 15 часов у фонтана около летней эстрады начнёт работать детская площадка «Сказочное лукоморье». В 16:00 на смотровой площадке у входной зоны откроется танцевальная площадка «Орловская плясовая».

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»