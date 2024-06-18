Глава АО «Орёлсибгазаппарат» нарушил закон о борьбе с коррупцией

Об этом рассказали в прокуратуре.

Нарушение выявило отделение надзорного ведомства по Заводскому району Орла.

Оказалось, что на работу в данную организацию приняли гражданина, который ранее трудился на государственной службе. Однако работодатель не сообщил о заключении трудового договора на последнее место службы орловца в положенный срок. Согласно антикоррупционному законодательству, он составляет всего 10 дней.

В связи с выявленным нарушением прокуратура возбудила в отношении генерального директора юридического лица административное дело. Мировой судья оштрафовал должностное лицо на 20 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Бастрыкин снова обратил внимание на Орёл.

ИА «Орелград»