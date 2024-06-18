В Орле гражданина США крупно оштрафовали за поддержку экстремизма

18.6.2024 | 15:30 Закон и порядок, Новости

Также мужчина имеет гражданство России.

Фото: Пресс-служба УФСБ по Орловской области

Его преступную деятельность пресекло Управление ФСБ по Орловской области.

Как рассказали в пресс-службе УФСБ, мужчина являлся сторонником некоммерческой организации, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ («Фонд борьбы с коррупцией»*). Причём поддерживал её не только морально, но и материально, регулярно переводя на нужные счета денежные средства.

Свою поддержку он оказывал под видом пожертвований. Интересно, что мужчина имеет двойное гражданство – России и США.

Делом, возбуждённое по статье 282 УК РФ («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), занималось следственное подразделение Управления. Процесс проходил в Заводском районном суде.

В итоге фигуранта признали виновным и оштрафовали на 400 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

*НКО «Фонд борьбы с коррупцией» признана экстремистской и запрещена в РФ решением Верховного суда.

ИА «Орелград»


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