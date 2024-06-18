В Орле остановка «Трансмаш» снова возродится из пепла

Павильон обещают восстановить в текущем году.

Вопрос о «воскрешении» остановочного павильона снова подняли на последнем прямом эфире губернатора. В соцсетях его прокомментировали с официального аккаунта городской администрации.

Напомним, что изначально на «Трансмаше» существовала внушительная постройка по типу коммерческого киоска (с укрытием для ожидающих транспорта). Затем её снесли. В 2019-м году остановку благоустроили – у пассажиров появился навес для защиты от снега и дождя.

Однако затем что-то опять пошло не так – павильон демонтировали. В мэрии объяснили причины.

«Рекламная конструкция Сити-формат (отдельно стоящие конструкции наружной рекламы, павильоны ожидания транспорта) в комплексе с остановочным павильоном была демонтирована, так как не имела действующего разрешения», – рассказали представители чиновников.

Впрочем, власти обещают исправить ситуацию. «Новый остановочный павильон будет установлен в текущем году», – заявили в мэрии.

ИА «Орелград»