Взятки в орловском роддоме потянули почти на 9 миллионов

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу.

В ближайшее время его рассмотрит Советский районный суд.

Напомним, речь идёт об областном учреждении здравоохранения «Родильный дом», которое располагалось на 2-й Посадской. В этом году его реорганизовали, передав здания «Поликлинике №3» и Орловскому психоневрологическому диспансеру.

Этому предшествовал коррупционный скандал. В учреждении вскрылись многочисленные факты коррупции. Однако официально причиной закрытия роддома стал низкий спрос на его услуги, а также не очень хорошее состояние зданий.

В соответствии с заключением прокуратуры Советского района, обвиняемыми по делу являются бывшие заместитель главного врача (по экономическим вопросам) и главный бухгалтер учреждения. Им вменяется получение взяток (статья 290 УК РФ).

Как считают в ведомстве, преступления происходили в период с января 2019-го по январь 2023-го. Бывшие должностные лица обвиняются по 58 эпизодам незаконной деятельности. Общая сумма взяток составила 8 миллионов 690 тысяч рублей.

Средства поступали от других сотрудников в виде незаконной платы за общее покровительство по службе, в том числе, за помощь в начислении премий и выплат. Деньги переводили на счета, открытые на обвиняемых, а также отдавали «наличкой».

ИА «Орелград»