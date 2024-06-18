В Орле расторгнут контракт по станции умягчения воды

18.6.2024 | 14:28 ЖКХ, Новости

Об этом сообщили в мэрии.

Фото: ИА «Орелград»

Тема обсуждалась в соцсетях во время последнего прямого эфира губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Один из пользователей поинтересовался судьбой проекта. Ему ответили с официального аккаунта администрации Орла.

«В связи с просрочкой исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, в части смещения сроков окончания работ, планируется расторжение в соответствии Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»», – пояснили представители городских властей.

Напомним, что ООО «Транком Строй», которое взялось за данный объект, не только провалило сроки, но и освоило лишь незначительное число средств, полученных как аванс (около 5 миллионов из 108). В связи с этим в апреле этого года возбуждено уголовное дело.

ИА «Орелград»


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