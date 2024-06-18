В Орле сквер Танкистов планируют украсить новыми цветами

На очереди и другие городские локации.

Такую работу в городе проводит МБУ «Спецавтобаза». Об этом напомнили в пресс-службе администрации Орла.

По информации мэрии, на данный момент на площади Ленина на боковых клумбах высажено около 10 тысяч цветов. Если погодные условия будут благоприятными, озеленители проведут соответствующую работу в сквере Танкистов, а также в ряде других городских локаций.

«Спецавтобаза» использует для украшения клумб оранжевые и жёлтые бархатцы, кустовые петунии, бегонии, агератум. Предпочтение отдаётся неприхотливым сортам растений.

«Уважаемые горожане! Давайте ценить труд работников «Спецавтобазы», ведь мы стараемся подарить вам цветочную красоту. Не выкапывайте, не ломайте и не топчите клумбы», – обратилась к орловцам сотрудник предприятия, начальник участка по зелёным насаждениям Татьяна Можина.

ИА «Орелград»