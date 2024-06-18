В Орле сквер Танкистов планируют украсить новыми цветами

18.6.2024 | 12:45 ЖКХ, Новости

На очереди и другие городские локации.

Фото: vk.com/oreladm

Такую работу в городе проводит МБУ «Спецавтобаза». Об этом напомнили в пресс-службе администрации Орла.

По информации мэрии, на данный момент на площади Ленина на боковых клумбах высажено около 10 тысяч цветов. Если погодные условия будут благоприятными, озеленители проведут соответствующую работу в сквере Танкистов, а также в ряде других городских локаций.

«Спецавтобаза» использует для украшения клумб оранжевые и жёлтые бархатцы, кустовые петунии, бегонии, агератум. Предпочтение отдаётся неприхотливым сортам растений.

«Уважаемые горожане! Давайте ценить труд работников «Спецавтобазы», ведь мы стараемся подарить вам цветочную красоту. Не выкапывайте, не ломайте и не топчите клумбы», – обратилась к орловцам сотрудник предприятия, начальник участка по зелёным насаждениям Татьяна Можина.

Фото: vk.com/oreladm
Фото: vk.com/oreladm

ИА «Орелград»


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