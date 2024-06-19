Более 6 тысяч орловских подростков узнали о вреде наркотиков

Антинаркотическая работа в регионе охватила в основном несовершеннолетних.

В Орловской области в рамках проведения антинаркотической работы сотрудниками Управления по контролю за наркооборотом УМВД за пять месяцев 2024 года было проведено 110 профилактических мероприятий. Охват аудитории превысил 6,3 тысячи человек, в основном это были несовершеннолетние. Такие данные привело региональное Управления МВД России в своем ежемесячном отчете о состоянии оперативной обстановки.

«Кроме того, в целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления организовано проведение регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе», – добавили в ведомстве.

По данным официальной статистики, за пять месяцев текущего года с сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами в Орловской области было пресечено 165 фактов незаконного оборота наркотических средств. По выявленным преступлениям из незаконного оборота было изъято 31,95 килограмма наркотических средств. Пресечено 200 административных правонарушений в сфере незаконного наркооборота, к ответственности привлечено 174 физических лица и три юридических лица.

В общей структуре преступности в отчетном периоде времени 5,6 процента составили преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Ранее сообщалось, что большую часть наркопотребителей в Орловской области составляют граждане в возрасте от 18 до 29 лет (41 процент) и в возрасте от 30 до 39 лет (43 процента). По социальному положению среди потребителей наркотических средств и психотропных веществ основное место занимают граждане, работающие на частных предприятиях (574) и нигде не работающие (509).

По итогам 2023 года, как сообщала пресс-служба губернатора, в регионе на учете состояло 757 человек с диагнозом «наркомания», или на 0,8 процента меньше, чем было в 2022 году и на 2,4 процента меньше, чем было в 2021 году. В целом по состоянию на 1 января 2024 года в регионе под диспансерным и профилактическим наблюдением врачей-наркологов находилось 1119 человек.

ИА «Орелград»