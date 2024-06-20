Клычков поблагодарил Мишустина за внимание

Губернатор Орловской области рассказал о работе правительственной комиссии в регионе.

Эта тема стала первой в прямом эфире губернатора в соцсетях 19 июня. Большая делегация – замминистра строительства, первый замминистра культуры, помощник премьер-министра, представители замминистра здравоохранения, представители Главгосэкспертизы, Росстройконтроля – работала в первые два дня недели.

«Мы показали все объекты, которые у нас сегодня идут в регионе. Это большие объекты, которые были запущены по поручению премьер-министра. Я Михаила Владимировича [Мишустина] хочу поблагодарить: действительно, после его визита мы смогли начать возвращать региону те большие проекты, в которые, мне кажется, все уже не верили. «Титаник» – филиал многопрофильного медицинского центра. Посмотрели вместе со строителями, с комиссией. Сейчас готовность оценивается, по принятым работам, уже более 45%. У нас завершение строительно-монтажных работ по заключенному контракту (почти 3 миллиарда рублей) на конец ноября этого года. Мы уже начинаем в ближайшее время приступать к закупке медицинского оборудования. Коллеги нам и ряд замечаний сделали, и подсказали, какие направления можем сейчас усилить. Поэтому, безусловно, позитивно смотрю на эту работу, которая сейчас активно идет, в том числе и в рамках подготовки новых национальных проектов».

Также Андрей Клычков сообщил, что осмотрели и оценили аэропорт. По словам губернатора, в конце лета 2024 года завершится первый этап строительства. Он включает взлетно-посадочную полосу, охранную дорогу, забор, терминал. Далее последует второй этап. Эго «обсудили, договорились с нашими коллегами и представителями Минтранса».

Посмотрели Красный мост, зашли в краеведческий музей, обсудили увековечивание памяти о Судбищенской битве. По словам Клычкова, завершается проектирование благоустройства возле «Торговых рядов», Богоявленского храма, Стрелки в Орле. Также в Судбищах – визит-центр, благоустройство. На минувшей неделе прошли публичные слушания, уточнил Андрей Клычков.

По центру «Полет» также в ближайшее время ожидается завершение экспертизы, проинформировал губернатор.

«Тогда уже будем обращаться в федеральный центр за поддержкой, чтобы получить молодежный центр. Поэтому еще раз хочу поблагодарить Михаила Мишустина за это внимание. Конечно, все у нас здесь волновались, готовились, но два дня мы очень плотно отработали и движемся дальше», – резюмировал глава региона.

ИА “Орелград”