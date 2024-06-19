Финансовые вложения в строительство увеличат в Орловской области

Программа развития строительного комплекса получит допфинансирование.

Правительство региона внесло изменения в действующую с 2021 года государственную программу «Развитие строительного комплекса Орловской области». В частности, увеличен объем ее финансового обеспечения: с 2,208 миллиарда рублей до 2,238 миллиарда рублей. Также изменены правила предоставления субсидий департаментом дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ муниципальным образованиям на реализацию мероприятий госпрограммы.

Власти на местах сами должны подавать заявки на финансирование из областного бюджета. К ним необходимо приложить соглашение о предоставлении из местного бюджета муниципальному бюджетному учреждению или автономному учреждению, муниципальному унитарному предприятию, в том числе казенному, субсидии на финансовые вложения в объекты капитального строительства для муниципальных нужд и приобретение недвижимости в муниципальную собственность.

Указанная госпрограмма является главным инструментом реализации соглашения, которое ранее Орловская область заключила с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Речь в нем идет о реализации регионального проекта «Жилье», с соглашением установлены плановые показатели по объемам вводимого жилья. Основной задачей, поставленной перед регионом в рамках реализации национальных и федеральных проектов, является ввод в эксплуатацию более 3,786 миллиона квадратных метров жилья на территории Орловской области в период до 2030 года.

«К 2026 году предполагается увеличение ежегодного объема введенного жилья до 330 тысячи квадратных метров, – следует из паспорта программы. – Выполнение программ социального развития территории Орловской области, жилищного, гражданского и промышленного строительства предусматривает наращивание мощностей всех предприятий строительного комплекса, что определено государственной программой».

Программа предусматривает рост количества строящегося и введенного в эксплуатацию жилья на территории Орловской области, а также создание условий для строительства жилья на земельных участках, выделенных для индивидуального жилищного строительства льготным категориям граждан.

ИА «Орелград»