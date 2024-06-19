О долге Орловской области расскажут публично

Информация прозвучит в ходе публичных слушаний по исполнению бюджета.

Как уже рассказывал «Орелград», 25 июня в малом зале администрации Орловской области пройдут публичные слушания по отчету об исполнении регионального бюджета за 2023 год. Организатором мероприятия выступает Орловский областной Совет народных депутатов. В числе прочих вопросов будет рассмотрен вопрос о состоянии государственного долга региона. Пояснения по нему уже дало правительство области.

Из отчета следует, что по состоянию на 1 января 2024 года государственный долг Орловской области составил 23,848 миллиарда рублей, или 72,4 процента собственных доходов. Это соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, к тому же в структуре регионального долга нет задолженности по рыночным заимствованиям. Правительство отмечает, что в 2023 году была продолжена начатая ранее работа по привлечению бюджетных кредитов.

«Объем бюджетных кредитов, предоставленных Орловской области из федерального бюджета за 2023 год в соответствии с протоколами президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, составил 2,278 миллиарда рублей, – следует из пояснений правительства региона. – Из них на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов – 381,6 миллиона рублей, на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в целях опережающего финансового обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов, транспортной (дорожной) инфраструктуры, – 487,2миллиона рублей.

Специальные казначейские кредиты составили 1,409 миллиарда рублей, из которых 1,009 миллиарда были направлены на строительство водовода для развития жилищного строительства, 400 миллионов – на обновление общественного транспорта в малых городах и на сельских территориях. В соответствии с графиками, утвержденными дополнительными соглашениями о реструктуризации бюджетных кредитов, в 2023 году был погашен государственный долг на сумму 467,6 миллиона рублей, причем область сделала это за счет собственных доходов.

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ИА «Орелград»