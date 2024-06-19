Оборот товаров вырос в Орловской области

Торговцы региона нарастили объемы своей деятельности.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области оборот розничной торговли в январе-апреле 2024 года сложился в сумме 65,6 миллиарда рублей, или 105,2 процента, в сопоставимых ценах, к соответствующему месяцу предыдущего года. В апреле текущего года оборот вырос на 6,1 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года. Всего за указанный месяц было реализовано товаров на 17,2 миллиарда рублей. Статистики отмечают, что ведущую роль в розничном торговом обороте по-прежнему играют торговые предприятия и индивидуальные предприниматели, работающие вне рынков и ярмарок.

На их долю приходится 97 процентов такого оборота, данный показатель не изменился по сравнению с предыдущим годом. Соответственно, оставшиеся 3 процента розницы – это доля розничных рынков и ярмарок. Что касается структуры оборота розничной торговли, то в отчетном периоде времени 47,8 процента пришлось на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия, а 52,2 процента – на товары непродовольственной группы.

В этом отношении ситуация практически не изменилась по сравнению с прошлым годом. Но стоит отметить, что по сравнению с январем-апрелем 2023 года продажа продуктов питания в сопоставимых ценах увеличилась на 4,3 процента, непродовольственных товаров – на 6,1 процента. Оборот общественного питания за тот же период времени с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей составил почти 2 миллиарда рублей, что на 3,5 процента больше, чем годом ранее. Только в апреле он составил 513,5 миллиона рублей.

«Оборот оптовой торговли в январе-апреле 2024 года сложился в сумме 86,1 миллиарда рублей, или 99,8 процента (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду прошлого года, – информирует также Орелстат. – Субъектами малого предпринимательства сформировано 27,8 процента оборота оптовой торговли. Кроме того, в апреле 2024 года населению Орловской области было оказано платных услуг на 4,256 миллиарда рублей, или 103,3 процента (в сопоставимых ценах) к апрелю предыдущего года».

ИА «Орелград»