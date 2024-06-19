Клычков одобрил увольнение Проваленковой

19.6.2024 | 11:00 Важное, Новости, Общество

Замгубернатора Орловской области ушла с должности.

Фото: Пресс-служба администрации Орла

Губернатор Андрей Клычков подписал соответствующий указ. Он опубликован на официальном портале региона.

Согласно документу, Проваленкова официально покинула пост 17 июня. Орловчанка занималась внутренней политикой, а также официально представляла областное правительство в региональном парламенте.

Проваленкова родилась в Орле. Работала в ОГУ имени Тургенева, затем возглавила управление образования в департаменте образования Орловской области.

С 2016-го года исполняла обязанности главы департамента внутренней политики региона. В 2018-м стала заместителем мэра Орла. Однако в минувшем году вернулась в областную администрацию и заняла пост заместителя губернатора.

ИА «Орелград»


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