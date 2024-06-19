В Орловской области мигрант подозревается в убийстве

19.6.2024 | 11:20 Новости, Происшествия

Мужчина заключён под стражу.

Фото: СУ СКР по Орловской области

Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Орловской области. СКР занимается этим делом.

Согласно текущей версии, в общежитии, где проживали мигранты, произошёл конфликт на бытовой почве. 23-летний уроженец Узбекистана нанёс своему 21-летнему соотечественнику ножевые ранения. Они пришлись на грудь и туловище.

Потерпевшего доставили во Мценскую ЦРБ. Однако впоследствии он скончался.

Следственный комитет совместно с оперативными сотрудниками органов внутренних дел установили и задержали подозреваемого. Мужчина дал признательные показания.

Впоследствии следователь ходатайствовал о заключении подозреваемого под стражу. Суд одобрил это предложение.

ИА «Орелград»


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