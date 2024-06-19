В Орловской области мигрант подозревается в убийстве

Мужчина заключён под стражу.
Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Орловской области. СКР занимается этим делом.
Согласно текущей версии, в общежитии, где проживали мигранты, произошёл конфликт на бытовой почве. 23-летний уроженец Узбекистана нанёс своему 21-летнему соотечественнику ножевые ранения. Они пришлись на грудь и туловище.
Потерпевшего доставили во Мценскую ЦРБ. Однако впоследствии он скончался.
Следственный комитет совместно с оперативными сотрудниками органов внутренних дел установили и задержали подозреваемого. Мужчина дал признательные показания.
Впоследствии следователь ходатайствовал о заключении подозреваемого под стражу. Суд одобрил это предложение.
ИА «Орелград»