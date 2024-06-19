В Орловской области построили новый ФАП

19.6.2024 | 10:43 Медицина, Новости

Он находится в Покровском районе в селе Столбецкое.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Информацию сообщили в региональном Департаменте здравоохранения.

Старый местный фельдшерско-акушерский пункт располагается в здании бывшей школы. Теперь он сможет переехать в новую постройку, специально оборудованную под соответствующие цели.

Строительство нового ФАПа обошлось в 4,5 миллиона рублей. Ещё 1,6 миллиона потратили на закупку оборудования. Пункт оснастили укладками и мебелью, приобрели для него портативный электрокардиограф и дефибриллятор.

На данный момент осталось благоустроить прилегающую территорию, а также получить лицензию. После этого пациентам (а это около 250 тысяч человек) начнут оказывать услуги в новом здании.

ИА «Орелград»


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