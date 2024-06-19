Орёл посетили Хучиев, Гордеев и Обрывалин

19.6.2024 | 10:21 Важное, Новости, Строительство

Двухдневный визит федеральных чиновников завершился.

Муслим Хучиев. Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области. Также Андрей Клычков опубликовал соответствующий пост в социальных сетях.

Известно, что в понедельник в Орловской области находились заместитель Министра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев и первый заместитель Министра культуры России Сергей Обрывалин. Накануне регион посетил помощник председателя правительства РФ Муслим Хучиев, некогда занимавший должности мэра Грозного, а также исполнявший обязанности главы Чечни.

Также известно, что помимо строящихся объектов гости из Москвы осмотрели и готовые. В частности, прошлись по Красному мосту. Также федеральные чиновники побывали в Краеведческом музее, где ознакомились с экспозицией, посвящённой Судбищенской битве.

По итогам визита состоялось заседание, где госслужащие подробно обсудили ситуацию по каждому объекту. «Команде региона отдельное внимание необходимо уделять срокам ввода», – отметил замглавы Минстроя Юрий Гордеев.

Юрий Гордеев. Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области
Сергей Обрывалин. Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

ИА «Орелград»


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