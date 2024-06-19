Орел отказывается строить новые туалеты по требованию прокуратуры

Надзорный орган настаивал на их открытии в сквере Пограничников и на бульваре Победы.

Вопрос о содержании общественных туалетов и увеличении их количества на территории города Орла обсудили на заседании профильного комитета горсовета 19 июня. Врио первого заместителя мэра Алексей Степанов сообщил, что на сайте администрации разместили информацию о возможности муниципально-частного партнерства. Желающие завести бизнес в этой сфере могут обращаться. Официально предлагать концессию смогут по решению горсовета только на 2025 год, пояснил чиновник.

«Что могу дополнительно сказать, мы сегодня рассматриваем представление Советской прокуратуры об обязании поставить в двух общественных местах туалеты – в сквере Пограничников и на бульваре Победы. Будем пытаться объяснить, что помимо требований СаНпиНа (санитарные правила и нормы) есть еще определенные нормы», – сказал Степанов.

В отношении сквера Пограничников, рядом есть туалеты в детском парке, плюс в городском парке заканчивается ремонт, пояснил заместитель мэра.

«А по поводу бульвара мы готовим развернутый ответ о том, что считаем нецелесообразным в таком месте туалет, тем более, что практически весь этот ряд в кафе, в которые по закону запрещено не пускать людей. В случае чего сходят в туалет».

Точно прорабатывается вопрос туалета в рамках реконструкции по «Судбищенской битве», напомнил чиновник. Депутатам не понравилась идея посылать граждан из сквера Пограничников в детский парк, тем более, один из санузлов закрыт, а в работающем часто очереди. Степанов напомнил, во сколько обошелся санузел в сквере Семьи, указал на скромность городской казны. Также прозвучало предложение направить на строительство туалетов средства, предназначенные на депутатские наказы. Оно было встречено народными избранниками с негодованием.

ИА “Орелград”