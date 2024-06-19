Орловский «ЭкоПолис» оштрафовали за неэкологичность

Штраф назначил Орловский районный суд.

Речь идёт об административном взыскании. Компании придётся заплатить 45 тысяч рублей. В пресс-службе суда отметили, что при вынесении решения учитывался тот факт, что «ЭкоПолис» является малым предприятием.

Штраф выписан с формулировкой «за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».

Конкретные нарушения выявил Росприроднадзор. Они выражались в том, что несортированные твёрдые коммунальные отходы лежали прямо на почве, а также разлетались на прилегающую территорию. Также «ЭкоПолис» захламил мусором колодец для сбора фильтрата и водосборную канаву.

Кроме того, на предприятии отсутствовали положенные по нормам и правилам сетчатые ограждения. Одним из нарушений стал и сам факт накопления отходов – как несортированных твёрдых коммунальных, так и крупногабаритных.

Постановление по делу ещё не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»