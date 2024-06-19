Орловец подозревается в убийстве несовершеннолетнего из ревности

19.6.2024 | 13:30 Новости, Происшествия

Преступление произошло в Бурятии.

Фото: ИА «Орёлград»

Как рассказали в местном Следственном управлении Следственного комитета, подозреваемому 29 лет. Житель Орловщины познакомился с девушкой из Бурятии в соцсетях. В начале этого года он прилетел в Улан-Удэ к своей подруге.

Известно, что в ночь на 17 июня мужчина приехал к ней на такси. Однако его не пустили в дом. Орловец ночевал прямо во дворе. Утром он обратил внимание на прохожего – 17-летнего парня.

По какой-то причине орловец решил, что юноша является любовником его подруги, и погнался за ним. Парень пытался убежать. Также он привлекал внимание водителей, проезжавших мимо, громкими криками. Однако никто не остановился, чтобы помочь.

Рядом с остановкой мужчина догнал жертву, ударил юношу электрошокером, а затем нанёс ему многочисленные ножевые ранения. Потерпевший скончался. Подозреваемого задержали по горячим следам.

Согласно официальной информации, погибший просто проживал по соседству с подругой орловца и роковым утром, как обычно, направлялся на работу.

ИА «Орелград»


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