В Орле началась регистрация на забег «ПоБерегу»

Благотворительную акцию организует Орловский социальный кластер.

Напомним, что кластер возглавляет супруга губернатора – Валерия Клычкова.

Как и раньше, участникам предлагается на выбор три дистанции – 1, 5 и 10 километров. Выбор ограничен возрастными данными. Стартовать и финишировать участники будут у здания правительства Орловской области.

Однако главная цель акции – собрать средства на строительство ещё одной инклюзивной детской площадки. Недавно, благодаря предыдущему аналогичному марафону, такую открыли во Мценске.

Зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия. Марафон назначен на 10 августа.

Возрастные ограничения: 0+

ИА «Орелград»