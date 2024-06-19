В Орле началась регистрация на забег «ПоБерегу»

19.6.2024 | 14:09 Новости, Общество

Благотворительную акцию организует Орловский социальный кластер.

Фото: vk.com/oreladm

Напомним, что кластер возглавляет супруга губернатора – Валерия Клычкова.

Как и раньше, участникам предлагается на выбор три дистанции – 1, 5 и 10 километров. Выбор ограничен возрастными данными. Стартовать и финишировать участники будут у здания правительства Орловской области.

Однако главная цель акции – собрать средства на строительство ещё одной инклюзивной детской площадки. Недавно, благодаря предыдущему аналогичному марафону, такую открыли во Мценске.

Зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия. Марафон назначен на 10 августа.

Возрастные ограничения: 0+

Фото: поберегу.рф

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования