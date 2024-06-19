Орловцы оспорили кадастровую стоимость 368 объектов недвижимости

В основном, это земельные участки.

Такова статистика за истекший период текущего года. О ней рассказали в региональном отделении Росреестра.

В отношении 279 спорных объектов кадастровая стоимость была пересмотрена. В общей сложности, она снизилась – на 565 миллионов рублей.

Как напомнили в ведомстве, в нашей области кадастровой оценкой объектов занимается Межрегиональное БТИ. Актуальные сведения по стоимости конкретного объекта можно получить на портале Госуслуг (в личном кабинете правообладателя) либо с помощью сервисов Росреестра.

Это «Публичная кадастровая карта», «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» и «Получение сведений из Фонда данных государственной кадастровой оценки». При этом запросить сведения может любой желающий гражданин. Информация предоставляется бесплатно.

ИА «Орелград»